Иран не будет извлекать обогащенный уран из-под руин ядерных объектов без МАГАТЭ — МИД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не станет извлекать обогащенный уран из-под обломков разрушенных ядерных объектов до достижения договоренности с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Нет, весь обогащенный материал находится под обломками. Его пока не достали, и у нас нет никакого намерения извлекать его, пока мы не придем к соответствующей договоренности с агентством», — сказал министр.