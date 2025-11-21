Компании хотят усилить человека с помощью генеративного искусственного интеллекта

10:36

Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задаёт тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях. Сейчас GenAI влияет на 40% задач соискателей. Новое исследование Центра макроэкономических исследований Сбера показывает, в каких сферах GenAI дополняет человека, какие задачи могут быть автоматизированы в ближайшем будущем и какие навыки работодатели ищут в соискателях.

По данным исследования, уровень безработицы в России сократился до 2,1% (это рекордный минимум), зарплаты растут примерно на 16% год к году, при этом компетенции обновляются быстрее. Востребованность навыков GenAI растёт повсеместно. От соискателей ожидают умения работать с GenAI во всё большем количестве направлений — это маркетинг, дизайн, аналитика, контент-менеджмент, обучение, работа с маркетплейсами. Компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов.

41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью GenAI. Это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач. При этом наблюдается важный тренд: сдвиг от автоматизации к аугментации — компании не хотят заменить человека искусственным интеллектом, а намерены усилить его навыки благодаря GenAI. Это меняет и требования к кадрам: ценится способность работать в связке «человек + GenAI», а не набор отдельных технических навыков.

По прогнозам аналитиков Сбера, самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий. Поэтому компаниям придётся переосмыслить структуру вакансий, определить, какие задачи автоматизировать, а какие — усиливать. Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд.

Исследование проводилось на базе из 1 тыс. профессий и 16 тыс. задач, которые оценили по степени влияния GenAI (автоматизация, дополнение или подверженность).