Япония в октябре увеличила поставки авто в РФ на 4,2%

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в октябре 2025 года увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные японским Минфином статистические данные.

В то же время Япония сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих для автомобилей на 22,9%.