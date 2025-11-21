Украина проигрывает в конфликте, это уже не изменить — американский политолог
11:05 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев терпит поражение в конфликте с Москвой, и изменить сложившуюся ситуацию уже невозможно. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украинцы проигрывают, и ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. <…> [Президент США Дональд] Трамп понимает, что Украина не может выиграть войну. Россия выигрывает войну», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Миршаймер добавил, что Украина находится на грани краха. «Не имеет особого значения, продержатся ли они еще месяц или два. Они не могут выдерживать этот конфликт бесконечно. Трамп осознает реальное положение дел», — отметил политолог.
