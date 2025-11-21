Казахстан приостановил действие ДОВСЕ — указ Токаева

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 17 ноября опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.

«В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан „О международных договорах Республики Казахстан“ постановляю: 1. Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в указе.