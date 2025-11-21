Казахстан приостановил действие ДОВСЕ — указ Токаева
11:20 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 17 ноября опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.
«В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан „О международных договорах Республики Казахстан“ постановляю: 1. Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в указе.
НОВОСТИ
- 12:32 21.11.2025
- В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
- 12:20 21.11.2025
- Число многодетных семей в РФ выросло с начала года на 8,5%
- 12:05 21.11.2025
- ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре
- 12:00 21.11.2025
- РФ готова принять ответные меры в отношении судов Норвегии при отсутствии договоренностей
- 11:52 21.11.2025
- Сбер: 70% национальных целей России связаны с повесткой устойчивого развития
- 11:32 21.11.2025
- Над Астраханской областью и Краснодарским краем сбили 12 украинских БПЛА за час
- 11:05 21.11.2025
- Украина проигрывает в конфликте, это уже не изменить — американский политолог
- 11:00 21.11.2025
- Япония в октябре увеличила поставки авто в РФ на 4,2%
- 10:36 21.11.2025
- Компании хотят усилить человека с помощью генеративного искусственного интеллекта
- 10:32 21.11.2025
- Иран не будет извлекать обогащенный уран из-под руин ядерных объектов без МАГАТЭ — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать