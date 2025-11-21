Сбер: 70% национальных целей России связаны с повесткой устойчивого развития

11:52

Мир переживает две масштабные трансформации: цифровую, которая связана с развитием искусственного интеллекта, и экологическую, определяющую переход к устойчивой экономике. Для России синхронное движение по этим направлениям становится ключевым условием достижения национальных целей развития. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Как отметил Александр Ведяхин, искусственный интеллект открывает новые горизонты перед каждым человеком. Глобальные исследования подтверждают растущее влияние ИИ. По данным KPMG, 66% жителей планеты регулярно используют ИИ, а 83% считают его полезным инструментом. При этом более половины (54%) пользователей отмечают рост креативности, 43% — увеличение доходов. Инвестиции в эту сферу достигли $124,3 млрд, а число вакансий в ней выросло на 35% (отчёт McKinsey).

В России ИИ также воспринимается позитивно и прагматично. Как показало исследование Сбера и Rambler&Co, 75% россиян готовы учитывать рекомендации нейросетей, но сохраняют за собой право окончательного решения. Согласно опросу ВЦИОМ, 54% жителей нашей страны уже воспринимают ИИ как помощника.

«В контексте стремительного развития ИИ именно человеческий капитал — креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект — становится стратегическим ресурсом, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Вместо противостояния "человек против машины" формируется модель симбиоза, где ИИ усиливает человеческие способности. Повестка устойчивого развития служит каркасом, который объединяет технологические прорывы с социальными и экологическими задачами. По нашим оценкам, более 70% показателей национальных целей России непосредственно связаны с этой повесткой. Конкурентоспособность страны будет определяться способностью создать сбалансированную экосистему, где инновации и зелёные технологии обеспечивают технологический рывок, а человеческий капитал служит их основой».