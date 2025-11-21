РФ готова принять ответные меры в отношении судов Норвегии при отсутствии договоренностей
12:00 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона готова принять ответные меры в вопросе допуска судов Норвегии в российскую экономическую зону в случае отсутствия договоренностей о снятии ограничений с российских компаний. Об этом журналистам во время пресс-подхода сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, который проводит заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани.
Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.
«Мы будем поднимать вопрос о неправомерных санкциях против российских компаний, по факту это нарушение Норвегией своих обязательств в рамках соглашений. Будем с ними разговаривать. Если не удастся найти какого-то взаимоприемлемого решения, ну, наверное, будем вводить абсолютно ответные меры, не давать заходить в нашу экономзону», — сказал Соколов.
