ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре

12:05 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили планировавшийся по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожных путей в Краснодаре для срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Краснодаре предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры региона — <…> путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции», — говорится в заявлении ведомства.

