Сбер: В 2026 году какая-то из моделей ИИ сдаст последний экзамен человечества
12:45 21.11.2025
Развитие технологий искусственного интеллекта происходит очень быстрыми темпами, в 2026 году какая-то из моделей сдаст последний экзамен человечества. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил на полях международной конференции AI Journey.
«Если в 2023 году GPT был на уровне хорошего продвинутого стажёра, если мерить уровнем людей. 2024 год - это был уже уровень хорошего специалиста, а 2025 год - топ-специалиста в мире. В 2026 году, по нашим прогнозам, какая-то из моделей в мире сдаст последний экзамен человечества (тест для больших языковых моделей, разработанный в 2025 году. – «НГ»), – сказал он.
«Уже сейчас сдан экзамен более чем на 40%, а в прошлом году это было чуть больше 20%. Но это не значит, что у человечества нет надежды. Пока что, конечно, моделям не хватает самостоятельного целеполагания», – отметил Александр Ведяхин.
По его словам, что человечеству предстоит решить вопрос по контролю и регулированию искусственного интеллекта, по снижению рисков, связанных с его развитием, поиску баланса.
«По любой технологии мы видим, что мы всегда переоцениваем влияние технологий в ближайшей перспективе и недооцениваем долгосрочную», – добавил Александр Ведяхин.
