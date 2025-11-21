Любой студент-инженер может написать ИИ-агента за час, заявили в Сбере
12:48 21.11.2025
Искусственный интеллект - это возможность достижения качественного результата с минимальными усилиями. Важным моментом является точность получаемых результатов. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил на полях международной конференции AI Journey.
«Точность — одна из важных характеристик работы модели и агента. Точность 50% достигается легко. Любой студент-инженер может написать ИИ-агента примерно за час. Этот агент с большой долей вероятности достигает 50% точности, – отметил он. – Чтобы достичь точности 70%, нужно уже неделю поработать. 80% — две недели, даже больше. Надо понимать, что точность человека составляет около 85%. Многие считают, что 100% точность — нет, к сожалению. Поэтому достигнуть точности человека 85%+ – это минимум месяц работы с простым агентом. А выйти на 90%+ – это несколько месяцев и не факт, что получится».
