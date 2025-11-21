Атака роем беспилотников станет козырем китайского десантного корабля «Сычуань» — эксперт

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский универсальный десантный корабль типа 076 «Сычуань» сможет применять тактику роя беспилотников, что станет его характерной боевой особенностью. Такое мнение выразил военный эксперт Чжан Цзюньшэ.

«Электромагнитная катапульта десантного корабля „Сычуань“ позволяет легко запускать 30-тонные стелс-истребители J-35 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, — отметил эксперт, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. — Что еще важнее, корабль способен запускать скопом беспилотники-невидимки типа GJ-11 и применять тактику роя беспилотников, которая может стать козырем десантного корабля типа 076».

По словам Чжан Цзюньшэ, «Сычуань» станет малой копией традиционного авианосца с беспилотниками на борту. Он будет адаптирован к «будущим интеллектуализированным войнам», выполняя разнообразные боевые задачи, добавил он.

16 ноября универсальный десантный корабль типа 076 «Сычуань» вернулся на верфь в Шанхае после успешного прохождения первых ходовых испытаний. Во время трехдневной миссии были протестированы двигательная установка, электрооборудование и другие системы корабля.

Максимальное водоизмещение «Сычуаня» превышает 40 тыс. тонн. Он имеет полетную палубу во всю свою длину. Это первый из новейших китайских кораблей типа 076. «Сычуань» оснащен электромагнитной катапультой и аэрофинишером. Он может нести самолеты, вертолеты и десантную технику. Корабль предназначен для десантных и дальних морских операций.