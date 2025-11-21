Стубб заявил, что обсуждает план Трампа по Украине с союзниками и Киевом

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что обсуждает план США по урегулированию конфликта на Украине с союзниками и Киевом.

«Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине. В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной», — написал Стубб в соцсети X.

Финский президент добавил, что уже обсудил его с премьер-министром республики Петтери Орпо и главой МИД Элиной Валтонен, а также планирует провести обсуждение с правительством.