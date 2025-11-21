ЕГЭ отменят только при появлении достойной альтернативы — Музаев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность отменить ЕГЭ может появиться лишь в том случае, если ему будет предложена достойная альтернатива. На данный момент такой замены нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийскрм форуме учителей естественно-научных предметов.

«Любимый вопрос: отменят ЕГЭ или нет? <…> Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», — сказал он.