ЕС не получал никаких официальных уведомлений о предложениях США по Украине — Кошта
13:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не получал никакой официальной информации о мирных предложениях США по Украине и считает «нонсенсом» любые комментарии по этому поводу. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в преддверии открывающегося в субботу в Йоханнесбурге саммита Группы двадцати (G20)
«Евросоюзу не передавали никакого плана официальным путем, поэтому сейчас пытаться его комментировать — это нонсенс», — заявил глава Евросовета, подчеркнув, что ЕС «остается приверженным предоставлению непоколебимой поддержки» Киеву.
