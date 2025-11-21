0
НОВОСТИ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель

14:00 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 22 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:10 мск, стоимость Brent снижалась на 2,21%, до $61,98 за баррель.

К 13:15 мск Brent замедлил снижение, торговался на уровне $61,99 за баррель (-2,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,51% — до $57,52 за баррель.

