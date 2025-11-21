Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель
14:00 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель впервые с 22 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 13:10 мск, стоимость Brent снижалась на 2,21%, до $61,98 за баррель.
К 13:15 мск Brent замедлил снижение, торговался на уровне $61,99 за баррель (-2,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2026 года снижался на 2,51% — до $57,52 за баррель.
НОВОСТИ
- 14:12 21.11.2025
- 26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц — Mediascope
- 13:32 21.11.2025
- ЕС не получал никаких официальных уведомлений о предложениях США по Украине — Кошта
- 13:20 21.11.2025
- ЕГЭ отменят только при появлении достойной альтернативы — Музаев
- 13:05 21.11.2025
- Стубб заявил, что обсуждает план Трампа по Украине с союзниками и Киевом
- 13:02 21.11.2025
- СберСервис и «Диасофт» представили решение для автоматизации распознавания документов с точностью 99,9%
- 13:00 21.11.2025
- Атака роем беспилотников станет козырем китайского десантного корабля «Сычуань» — эксперт
- 12:52 21.11.2025
- Глобальное сотрудничество ради прогресса: на AI Journey стартовал научный день конференции
- 12:48 21.11.2025
- Любой студент-инженер может написать ИИ-агента за час, заявили в Сбере
- 12:45 21.11.2025
- Сбер: В 2026 году какая-то из моделей ИИ сдаст последний экзамен человечества
- 12:32 21.11.2025
- В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать