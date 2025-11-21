26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц — Mediascope

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный охват по использованию сервисов искусственного интеллекта в октябре среди жителей России составил 26% в месяц и 5% в день. Об этом сообщила руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова.

«Совокупный охват ИИ-сервисов [в октябре составил] 26% населения [РФ] в месяц и 5% населения в день», — следует из презентации, представленной Суановой на конференции Mediascope.

По ее словам, в возрастной категории 12-17 лет охват составил 52% в месяц и 16% в день, среди лиц 18-24 лет охват достигает 51% в месяц и 15% в день. И всего 9% россиян старше 65 лет используют искусственный интеллект раз в месяц и 1% пользуется такими сервисами раз в день.