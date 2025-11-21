Налоговые поступления в бюджет за 10 месяцев выросли до 49 трлн руб. — ФНС

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь — октябрь 2025 года выросли на 3,5 трлн руб., до 49 трлн руб., сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По итогам десяти месяцев мы отмечаем, что бюджетная система сохраняет свою устойчивость, основные доходы и, собственно, за счет чего сохраняется эта устойчивость, — это ненефтегазовые доходы. Если мы посмотрим по десяти месяцам, то мы идем с плюсом в 3,5 трлн рублей — это плюс 8%, и в целом это 49 трлн рублей», — сказал он.

Глава налоговой службы отметил, что нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только 30%. «И это тоже на самом деле — с учетом того, что все же рост обеспечивается, — говорит о том, что бюджет стабилен», — подчеркнул Егоров.