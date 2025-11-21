0
0
153
НОВОСТИ

Налоговые поступления в бюджет за 10 месяцев выросли до 49 трлн руб. — ФНС

14:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь — октябрь 2025 года выросли на 3,5 трлн руб., до 49 трлн руб., сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По итогам десяти месяцев мы отмечаем, что бюджетная система сохраняет свою устойчивость, основные доходы и, собственно, за счет чего сохраняется эта устойчивость, — это ненефтегазовые доходы. Если мы посмотрим по десяти месяцам, то мы идем с плюсом в 3,5 трлн рублей — это плюс 8%, и в целом это 49 трлн рублей», — сказал он.

Глава налоговой службы отметил, что нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только 30%. «И это тоже на самом деле — с учетом того, что все же рост обеспечивается, — говорит о том, что бюджет стабилен», — подчеркнул Егоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 21.11.2025
Наступление ВС РФ — это принуждение Зеленского к миру, подчеркнул Песков
0
46
15:12 21.11.2025
Киев должен прямо сейчас выходить на мир, потом будет поздно — Песков
0
100
15:00 21.11.2025
Пилот разбившегося в Дубае самолета Tejas не успел катапультироваться
0
130
14:30 21.11.2025
Клиенты Сбера смогут планировать путешествия с помощью ИИ в мобильном приложении
0
173
14:12 21.11.2025
26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц — Mediascope
0
187
14:00 21.11.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель
0
194
13:32 21.11.2025
ЕС не получал никаких официальных уведомлений о предложениях США по Украине — Кошта
0
249
13:20 21.11.2025
ЕГЭ отменят только при появлении достойной альтернативы — Музаев
0
256
13:05 21.11.2025
Стубб заявил, что обсуждает план Трампа по Украине с союзниками и Киевом
0
277
13:02 21.11.2025
СберСервис и «Диасофт» представили решение для автоматизации распознавания документов с точностью 99,9%
0
258

Возврат к списку