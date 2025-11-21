Налоговые поступления в бюджет за 10 месяцев выросли до 49 трлн руб. — ФНС
14:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Налоговые поступления в федеральный бюджет за январь — октябрь 2025 года выросли на 3,5 трлн руб., до 49 трлн руб., сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«По итогам десяти месяцев мы отмечаем, что бюджетная система сохраняет свою устойчивость, основные доходы и, собственно, за счет чего сохраняется эта устойчивость, — это ненефтегазовые доходы. Если мы посмотрим по десяти месяцам, то мы идем с плюсом в 3,5 трлн рублей — это плюс 8%, и в целом это 49 трлн рублей», — сказал он.
Глава налоговой службы отметил, что нефтегазовые доходы в федеральном бюджете составляют только 30%. «И это тоже на самом деле — с учетом того, что все же рост обеспечивается, — говорит о том, что бюджет стабилен», — подчеркнул Егоров.
НОВОСТИ
- 15:32 21.11.2025
- Наступление ВС РФ — это принуждение Зеленского к миру, подчеркнул Песков
- 15:12 21.11.2025
- Киев должен прямо сейчас выходить на мир, потом будет поздно — Песков
- 15:00 21.11.2025
- Пилот разбившегося в Дубае самолета Tejas не успел катапультироваться
- 14:30 21.11.2025
- Клиенты Сбера смогут планировать путешествия с помощью ИИ в мобильном приложении
- 14:12 21.11.2025
- 26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц — Mediascope
- 14:00 21.11.2025
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $62 за баррель
- 13:32 21.11.2025
- ЕС не получал никаких официальных уведомлений о предложениях США по Украине — Кошта
- 13:20 21.11.2025
- ЕГЭ отменят только при появлении достойной альтернативы — Музаев
- 13:05 21.11.2025
- Стубб заявил, что обсуждает план Трампа по Украине с союзниками и Киевом
- 13:02 21.11.2025
- СберСервис и «Диасофт» представили решение для автоматизации распознавания документов с точностью 99,9%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать