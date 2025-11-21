Пилот разбившегося в Дубае самолета Tejas не успел катапультироваться

Обсудить на форуме

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот индийского истребителя Tejas, разбившегося на Dubai Airshow, по предварительным данным, не успел катапультироваться, передает корреспондент ТАСС.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение, выполняя фигуру «Бочка», и пилот не успел катапультироваться.