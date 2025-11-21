0
0
68
НОВОСТИ

Киев должен прямо сейчас выходить на мир, потом будет поздно — Песков

15:12 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим Владимира Зеленского должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, потом будет поздно. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Делать это именно сейчас, не потом, — указал представитель Кремля. — Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил».

«Режим должен принять ответственное решение и сделать это сейчас», — подчеркнул Песков.

