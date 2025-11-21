0
НОВОСТИ

Путин своими словами дал квалификацию киевскому режиму — Песков

16:00 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин, назвавший накануне преступной группировкой политическое руководство Украины, дал таким образом квалификацию киевскому режиму.

«Обращу ваше внимание на определение руководства киевского режима, которое вчера дал Путин», — прокомментировал представитель Кремля слова президента о том, что политическое руководство Украины является преступной группировкой.

«В ходе своего выступления он реагировал на слова начальника Генштаба [ВС] России [Валерия Герасимова], который сказал, что политическое руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в мешке, в котле. Комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима», — пояснил Песков.

