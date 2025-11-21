0
НОВОСТИ

ЕК продолжит попытки экспроприировать активы РФ независимо от урегулирования на Украине

16:12 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия будет продолжать пытаться экспроприировать суверенные активы России вне зависимости от реализации мирных предложений США по Украине. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

«Да, я могу подтвердить, что наша интенсивная работа по замороженным активам России будет продолжаться», — сказала она, отвечая на вопрос, продолжит ли Еврокомиссия работу над экспроприацией активов РФ, несмотря на предложения США по урегулированию на Украине.

