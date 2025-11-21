Кремль не будет вести переговоры по Украине в «мегафонном» режиме — Песков
16:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не намерен вести переговоры по Украине в «мегафонном режиме», потому что заинтересован в том, чтобы они увенчались успехом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о том, насколько для России приемлем составленный план США из 28 пунктов по мирному урегулированию ситуации на Украине.
