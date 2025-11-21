0
0
115
НОВОСТИ

Кремль не будет вести переговоры по Украине в «мегафонном» режиме — Песков

16:32 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не намерен вести переговоры по Украине в «мегафонном режиме», потому что заинтересован в том, чтобы они увенчались успехом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о том, насколько для России приемлем составленный план США из 28 пунктов по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 21.11.2025
США пригрозили Киеву прекратить поставки оружия в случае отказа от мирного плана — Reuters
0
29
16:25 21.11.2025
ИИ-решения, созданные в рамках программы «ИИ Сахалин», представлены на конференции AI Journey
0
122
16:12 21.11.2025
ЕК продолжит попытки экспроприировать активы РФ независимо от урегулирования на Украине
0
150
16:00 21.11.2025
Путин своими словами дал квалификацию киевскому режиму — Песков
0
163
15:32 21.11.2025
Наступление ВС РФ — это принуждение Зеленского к миру, подчеркнул Песков
0
221
15:12 21.11.2025
Киев должен прямо сейчас выходить на мир, потом будет поздно — Песков
0
253
15:00 21.11.2025
Пилот разбившегося в Дубае самолета Tejas не успел катапультироваться
0
267
14:32 21.11.2025
Налоговые поступления в бюджет за 10 месяцев выросли до 49 трлн руб. — ФНС
0
286
14:30 21.11.2025
Клиенты Сбера смогут планировать путешествия с помощью ИИ в мобильном приложении
0
267
14:12 21.11.2025
26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц — Mediascope
0
271

Возврат к списку