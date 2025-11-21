ИИ-решения, созданные в рамках программы «ИИ Сахалин», представлены на конференции AI Journey

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В 2023 году на конференции AI Journey вместе со Сбером правительство Сахалинской области запустило проект ИИ-трансформации региона и переход к управлению регионом на основе данных. Как технологический партнёр региона, Сбер помог создать комплекс цифровых решений, охватывающих ключевые сферы жизни региона — от повышения эффективности государственного управления до улучшения качества медицинского обслуживания. Презентация этих решений состоялась на X юбилейной международной конференции AI Journey 2025.

Программа включила в себя более 90 проектов. Среди ключевых реализованных решений: создание первого персонального ИИ-помощника министра для ускорения принятия управленческих решений в 10 раз, внедрение ассистента преподавателя в 109 школах с участием 600+ педагогических работников для повышения качества образовательного процесса, комплекса из 7 ИИ-решений для здравоохранения и более 10 сценариев экологического ИИ-мониторинга, проведение пилота решения для предотвращения ДТП, а также запуск ИИ-ассистента «Помощник туриста» для повышения туристического интереса к региону и другие.

Одной из ключевых задач программы было создание внутрирегиональных компетенций по искусственному интеллекту. Поэтому к реализации программы привлечен Сахалинский центр искусственного интеллекта — совместная инициатива Сбера, Сахалинского государственного университета, Правительства Сахалинской области и Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. Также, в рамках программы разработана уникальная методология оценки ИИ-зрелости региональных органов исполнительной власти, благодаря которой уровень ИИ-зрелости региона повысился минимум в 3 раза за 2025 г. Методология доступна и другим регионам страны.

«Проделана огромная работа в рамках программы ИИ-трансформации Сахалинской области, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Реализованы проекты, которые меняют подходы к привычным процессам управления регионом в сторону повышения эффективности госуправления и качества жизни населения. Результат видим – Сахалинская область заняла лидирующие позиции по цифровой трансформации. Важно, что проект стал регионом-маяком для прочих субъектов, открыл новый этап в развитии масштабного применения искусственного интеллекта в нашей стране».

«Двухлетняя программа завершена, и сегодня Сахалинская область получает в свое распоряжение мощный цифровой арсенал, – сказал Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области. – Это не пилотные проекты, а полноценные работающие системы, которые уже интегрированы в ключевые сферы жизни области — от здравоохранения и туризма до госуправления. Самый важный итог — мы не просто внедрили технологии, а создали на острове компетенции и центр разработки в лице Сахалинского Центра ИИ, который гарантирует, что эти решения будут развиваться и дальше, отвечая на вызовы нашего региона».

Дальнейшую реализацию программы и новых трансформационных проектов будет курировать сформированный в рамках программы проектный офис Министерства цифрового развития Сахалинской области.