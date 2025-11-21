0
НОВОСТИ

США пригрозили Киеву прекратить поставки оружия в случае отказа от мирного плана — Reuters

17:00 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Киев столкнулся с более серьезным давлением со стороны Вашингтона, чем это было прежде.

