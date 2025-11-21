Жители Индии стали крупнейшими в мире потребителями данных интернета — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийцы являются крупнейшими потребителями данных мобильного интернета в мире, в среднем потребляя 36 ГБ на пользователя в месяц. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на шведскую сетевую компанию Ericsson.

По данному показателю жители Индии опережают США, Китай и страны Западной Европы, поскольку растущему спросу индийцев на подключение к мобильной связи, которое к 2031 году достигнет одного миллиарда, способствуют низкие тарифы на интернет и доступные по цене смартфоны. Еще одной причиной стала созданная в Индии экосистема потоковой передачи контента для просмотра видео в социальных сетях.

По прогнозу Ericsson, стремительный рост в Индии потребления данных интернета к 2031 году достигнет 65 ГБ на одного пользователя в месяц при среднегодовом темпе роста в 10%. Сейчас этот среднемировой показатель достигает 21 ГБ и к 2031 году вырастет до 39 ГБ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отметил что «стоимость одного гигабайта беспроводного интернета в Индии стоит меньше чашки чая». «Индия входит в число стран с самым высоким уровнем потребления данных на душу населения, цифровая связь — это уже не привилегия или роскошь, а неотъемлемая часть повседневной жизни наших граждан», — сказал он.

По статистике Ассоциации интернета и мобильной связи Индии, число интернет-пользователей в стране в этом году превысит отметку в 900 млн. Почти все пользователи интернета (98%) в Индии, население которой составляет 1,4 млрд человек, имеют доступ к контенту на распространенных в стране языках. 47% индийских пользователей интернета составляют женщины. 9 из каждых 10 пользователей мобильной связи в стране взаимодействуют с приложениями со встроенными возможностями искусственного интеллекта.