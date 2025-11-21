Жители Индии стали крупнейшими в мире потребителями данных интернета — СМИ
17:12 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийцы являются крупнейшими потребителями данных мобильного интернета в мире, в среднем потребляя 36 ГБ на пользователя в месяц. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на шведскую сетевую компанию Ericsson.
По данному показателю жители Индии опережают США, Китай и страны Западной Европы, поскольку растущему спросу индийцев на подключение к мобильной связи, которое к 2031 году достигнет одного миллиарда, способствуют низкие тарифы на интернет и доступные по цене смартфоны. Еще одной причиной стала созданная в Индии экосистема потоковой передачи контента для просмотра видео в социальных сетях.
По прогнозу Ericsson, стремительный рост в Индии потребления данных интернета к 2031 году достигнет 65 ГБ на одного пользователя в месяц при среднегодовом темпе роста в 10%. Сейчас этот среднемировой показатель достигает 21 ГБ и к 2031 году вырастет до 39 ГБ.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отметил что «стоимость одного гигабайта беспроводного интернета в Индии стоит меньше чашки чая». «Индия входит в число стран с самым высоким уровнем потребления данных на душу населения, цифровая связь — это уже не привилегия или роскошь, а неотъемлемая часть повседневной жизни наших граждан», — сказал он.
По статистике Ассоциации интернета и мобильной связи Индии, число интернет-пользователей в стране в этом году превысит отметку в 900 млн. Почти все пользователи интернета (98%) в Индии, население которой составляет 1,4 млрд человек, имеют доступ к контенту на распространенных в стране языках. 47% индийских пользователей интернета составляют женщины. 9 из каждых 10 пользователей мобильной связи в стране взаимодействуют с приложениями со встроенными возможностями искусственного интеллекта.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать