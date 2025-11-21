Украине грозит военный бунт, если Киев согласится на мирный план США — эксперт

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не согласится на мирный план, предложенный США, потому что иначе это будет означать «политическую смерть» для Владимира Зеленского, а военные могут взбунтоваться. Такое мнение выразил эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер.

«Украина не согласится на этот план. Это было бы политической смертью для Зеленского, и армия его не примет. Армия может даже взбунтоваться, если ей придется уступить территории, потому что было пожертвовано большое число жизней», — сказал Майстер в интервью газете Handelsblatt, отметив, что в Европе «должны воспринимать войну как общую задачу», «усилить Украину, чтобы она не проиграла», и не надеяться на США.

По его мнению, положения предложенного США плана невыгодны Украине и Европе. Как считает эксперт, Украина на поле боя «выигрывает время» для Европы, чтобы она могла перевооружиться. Если план США будет реализован, то это будет наихудшим исходом и для европейских стран, поскольку Россия якобы расширит влияние, считает эксперт.

Майстер считает, что если США полностью прекратят поддержку Украины вследствие ее возможного отказа от мирного плана, то Европа должна будет взять эту задачу на себя. «Европа должна говорить с администрацией [президента США Дональда] Трампа прямым текстом. У США есть свои интересы, которые не совпадают полностью с европейскими. У нас сильная заинтересованность в том, чтобы Украина сохранилась как государство и общество. Если мы серьезно относимся к этому, то мы должны делать значительно больше в военном, финансовом и политическом плане», — сказал он.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.