США не дает Украине гарантий военной помощи в рамках мирного плана - СМИ

18:50 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты подготовили проект соглашения с Россией, который предусматривает предоставление Украине 10-летних гарантий безопасности, но при этом не обязывает Вашингтон оказывать прямую военную помощь. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся с копией документа.

Гарантии безопасности будут действовать в течение 10 лет с возможностью продления и включают «разведывательную и логистическую помощь» или «другие шаги, признанные целесообразными» после консультаций с союзниками. При этом Вашингтон не берет на себя обязательств по прямому военному вмешательству.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

