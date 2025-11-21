Украина должна принять план США по урегулированию к 27 ноября - Трамп
19:25 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У меня было много крайних сроков, но если дела движутся хорошо, крайние сроки можно сдвигать. Но мы считаем, что четверг — подходящее время», — заявил Трамп в интервью радиостанции Fox News, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия Киевом предложенного США плана урегулирования.
