Украина должна принять план США по урегулированию к 27 ноября - Трамп

19:25 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября.

«У меня было много крайних сроков, но если дела движутся хорошо, крайние сроки можно сдвигать. Но мы считаем, что четверг — подходящее время», — заявил Трамп в интервью радиостанции Fox News, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия Киевом предложенного США плана урегулирования.


