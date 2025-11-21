Гутерриш сообщил, что ООН не получала от США мирного плана по Украине
19:40 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что он не посвящен в инициированный Соединенными Штатами план урегулирования кризиса на Украине.
«Мы не знаем, в чем состоит мирный план по Украине, — сказал он на пресс-конференции в Йоханнесбурге в преддверии открывающегося в субботу саммита стран Группы двадцати (G20). — Я знаю из прессы, что Россия еще не получила никакого мирного плана. Пока мы говорим лишь о статьях в прессе. Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной. Для ООН критерии любого мирного плана определяются Уставом ООН и международным законом, а также резолюциями Совета Безопасности». Среди этих критериев Гутерриш назвал уважение территориальной целостности.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия знает о наличии возможных модификаций мирного плана со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона.
НОВОСТИ
- 20:20 21.11.2025
- Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом и Дрисколлом
- 20:04 21.11.2025
- Спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов вырос в 8 раз
- 20:03 21.11.2025
- На AI Journey подписаны меморандумы о поддержке Кодекса этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке
- 19:25 21.11.2025
- Украина должна принять план США по урегулированию к 27 ноября - Трамп
- 18:50 21.11.2025
- США не дает Украине гарантий военной помощи в рамках мирного плана - СМИ
- 17:40 21.11.2025
- Украине грозит военный бунт, если Киев согласится на мирный план США — эксперт
- 17:12 21.11.2025
- Жители Индии стали крупнейшими в мире потребителями данных интернета — СМИ
- 17:00 21.11.2025
- США пригрозили Киеву прекратить поставки оружия в случае отказа от мирного плана — Reuters
- 16:32 21.11.2025
- Кремль не будет вести переговоры по Украине в «мегафонном» режиме — Песков
- 16:25 21.11.2025
- ИИ-решения, созданные в рамках программы «ИИ Сахалин», представлены на конференции AI Journey
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать