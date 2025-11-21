Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом и Дрисколлом

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что около часа обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом предложенный американской стороной мирный план.



«Почти час говорили с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.



Зеленский утверждает, что они договорились далее работать вместе с США и Европой на уровне советников.





