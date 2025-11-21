Трамп считает, что Украина «в скором времени» утратит еще больше территорий
20:30 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они потеряют [территории, которые еще не потеряли за время конфликта] в короткий период времени, они теряют территории», — сказал Трамп, комментируя ситуацию на линии соприкосновения.
НОВОСТИ
- 21:45 21.11.2025
- Германский политолог считает, что ЕС будет саботировать мирные переговоры по Украине
- 21:30 21.11.2025
- Путин сообщил, что РФ получила мирный план США из 28 пунктов
- 20:50 21.11.2025
- Трамп хочет провести переговоры с Мадуро
- 20:20 21.11.2025
- Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом и Дрисколлом
- 20:04 21.11.2025
- Спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов вырос в 8 раз
- 20:03 21.11.2025
- На AI Journey подписаны меморандумы о поддержке Кодекса этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке
- 19:40 21.11.2025
- Гутерриш сообщил, что ООН не получала от США мирного плана по Украине
- 19:25 21.11.2025
- Украина должна принять план США по урегулированию к 27 ноября - Трамп
- 18:50 21.11.2025
- США не дает Украине гарантий военной помощи в рамках мирного плана - СМИ
- 17:40 21.11.2025
- Украине грозит военный бунт, если Киев согласится на мирный план США — эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать