НОВОСТИ

Трамп считает, что Украина «в скором времени» утратит еще больше территорий

20:30 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина «в скором времени» утратит те территории, которые все еще контролирует. Об этом он заявил в интервью радиостанции Fox News.

«Они потеряют [территории, которые еще не потеряли за время конфликта] в короткий период времени, они теряют территории», — сказал Трамп, комментируя ситуацию на линии соприкосновения.


