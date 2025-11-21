Трамп хочет провести переговоры с Мадуро

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен провести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Fox News.



Ранее лидер Боливарианской республики выражал готовность к переговорам с США. «Я поговорю с ним в не столь отдаленном будущем, — сказал хозяин Белого дома. — Не могу раскрывать, что я ему скажу, но я скажу ему кое-что очень конкретное».



Трамп, отвечая 17 ноября на вопросы журналистов в Белом доме, не исключил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. На следующий день американский лидер заявил, что руководство Боливарианской Республики хочет начать переговоры с Вашингтоном и он сам открыт для этой идеи.





