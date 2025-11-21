0
НОВОСТИ

Путин сообщил, что РФ получила мирный план США из 28 пунктов

21:30 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия получила мирный план США из 28 пунктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», — указал Путин.


