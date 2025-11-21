0
НОВОСТИ

Германский политолог считает, что ЕС будет саботировать мирные переговоры по Украине

21:45 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается остановить продвижение мирных переговоров по Украине, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас всеми силами его в этом поддерживают. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.

«Мерц судорожно пытается приостановить продвижение мирных договоренностей на Украине. Он весь день звонил другим лидерам ЕС. Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас его всеми силами поддерживают», — написал эксперт в своем телеграм-канале. Рар считает, что Мерц надеется в последний момент надавить на президента США Дональда Трампа, с тем чтобы предотвратить капитуляцию Украины.

При этом политолог полагает, что США и Германия получают противоположную информацию о положении дел на поле боя: в то время как Трампу «докладывают об отступлении ВСУ в Донбассе, разрушенной военной технике, поставляемой Западом, Мерца, очевидно, информируют иначе». «Мол, Украина имеет еще все шансы победить, российская экономика скоро рухнет», — уточнил Рар. Он обратил внимание на то, что основные сведения руководство ЕС «черпает от британских разведок».


