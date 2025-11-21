План Трампа по Украине может помешать ЕС экспроприации активов РФ - СМИ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения США по Украине грозят сорвать экспроприацию активов России в ЕС, а значит и лишить Киев внешнего финансирования на 2026–2027 годы, что вызывает возмущение Брюсселя. Об этом пишет европейское издание Politico в статье под заголовком «Уиткоффу нужен психиатр».



«[Президент США] Дональд Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе. Потенциально он срывает усилия по финансированию Украины, чтобы она могла продолжать борьбу против России», — пишет Politico.



Газета отмечает, что входящий, по ее информации, в план США пункт об инвестировании 100 млрд евро из замороженных активов в фонд восстановления Украины, 50% прибыли от которого уйдут в США, вызывает недоумение и страх у европейских чиновников. Politico напоминает, что лидеры ЕС уже несколько месяцев пытаются договориться об экспроприации российских активов под видом так называемого репарационного кредита объемом 140 млрд евро. Решение по этому вопросу они хотят принять на саммите 18–19 декабря. Потребности во внешнем финансировании Киева на 2026–2027 годы Еврокомиссия оценивает в 135,7 млрд евро.





