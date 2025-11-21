РФ дает Украине шанс завершить конфликт - Слуцкий
23:05 21.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Москва дает снова шанс завершить конфликт и прекратить кровопролитие. Но мяч тут, как говорится, на стороне Украины. ВС РФ шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Ситуация на поле боя явно не в пользу ВСУ. И это более чем весомый аргумент», — сказал парламентарий.
Вместе с тем он отметил, что европейские лидеры из «партии войны» намерены продолжать «вставлять палки в колеса» процессу урегулирования. «Европейский истеблишмент в значительной степени раздосадован тем, что байденовские нарративы в прошлом, а попытки выторговать себе место за столом переговоров для Старого Света остаются безуспешными», — объяснил Слуцкий.
