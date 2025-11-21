РФ дает Украине шанс завершить конфликт - Слуцкий

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва дает Киеву шанс прекратить кровопролитие и завершить конфликт, решение остается за украинской стороной. Ситуация на фронте является весомым аргументом для Украины согласиться на урегулирование, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.



«Москва дает снова шанс завершить конфликт и прекратить кровопролитие. Но мяч тут, как говорится, на стороне Украины. ВС РФ шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Ситуация на поле боя явно не в пользу ВСУ. И это более чем весомый аргумент», — сказал парламентарий.



Вместе с тем он отметил, что европейские лидеры из «партии войны» намерены продолжать «вставлять палки в колеса» процессу урегулирования. «Европейский истеблишмент в значительной степени раздосадован тем, что байденовские нарративы в прошлом, а попытки выторговать себе место за столом переговоров для Старого Света остаются безуспешными», — объяснил Слуцкий.





