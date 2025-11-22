За ночь над регионами РФ сбиты 69 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников в течение ночи над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 22 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Ростовской области, по 15 БПЛА — над территориями Самарской и Саратовской областей, 13 — над территорией Республики Крым, по три БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской и Курской областей, два — над территорией Воронежской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей», — сказали там.