Китай - единственная современная промышленная супердержава, заявил Игорь Сечин в Пекине

07:17

На сегодняшний момент Китай - единственная промышленная супердержава, считает главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. Об этом он заявил на открытии VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По словам Сечина, КНР обеспечивает 35% мирового промышленного производства, а зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в 3 раза выше, чем зависимость китайских компаний от США. «А ведь еще двадцать лет назад было наоборот», - обратил внимание руководитель «Роснефти».

Нынешняя ситуация стала итогом последовательной и дальновидной политики руководителей Китая. Как напомнил Сечин, одна из главных задач 15-й пятилетки Китая - создание условий для построения «социалистической модернизированной державы» к 2035 году, что предполагает удвоение ВВП. КНР пользуется преимуществами плановой и рыночной экономики одновременно, что позволяет достигать синергетического эффекта и поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год. «Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии», - уверен глава «Роснефти». В числе приоритетов Китая на ближайшие пять лет Сечин назвал развитие «производительных сил нового качества», которое должно сопровождаться формированием «нарождающихся отраслей и индустрий будущего».

Также Сечин обратил внимание на то, что КНР стала мировым лидером по научным публикациям во многих технологических областях. «По их количеству страна опережает и США, и Евросоюз. Кроме того, Китай занимает первое место в мире по количеству действующих патентов на изобретения», - сказал Сечин, подчеркнув, что восемь китайских университетов вошли в топ-10 мировых лидеров авторитетного Лейденского рейтинга, оценивающего вузы по количеству и качеству научных публикаций. «За этими достижениями стоит колоссальный рост инвестиций в исследования и разработки. Сегодня объем финансирования НИОКР в Китае превышает совокупный показатель стран Евросоюза», - подвел итог глава «Роснефти».