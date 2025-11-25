Уникальная ресурсная база России способна гарантировать энергобезопасность всей Евразии, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин
07:19 25.11.2025
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что совокупная стоимость природных богатств России составляет почти 100 трлн долл., что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в США. На церемонии открытия VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине Сечин отметил, что РФ - ключевой игрок на глобальном энергетическом рынке - ее доля в мировом экспорте углеводородов составляет около 15%.
«Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии», - уверен Сечин. По его словам, сотрудничество России и Китая идет в соответствии с установкой, сформулированной председателем КНР Си Цзиньпином: «Безопасность является предпосылкой развития, а развитие – гарантией безопасности».
Напомним, Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится каждый год с 2018 года под эгидой Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР. Соорганизаторами форума являются «Роснефть» и CNPC. В событии участвуют около 450 политиков, представителей крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученых, экспертов и аналитиков.
