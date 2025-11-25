Вытеснить РФ и КНР с мирового рынка не удастся - глава «Роснефти» Игорь Сечин
08:56 25.11.2025
Попытки вытеснить Россию и Китай с мирового рынка обречены на провал, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на церемонии открытии VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине. «Как и Китай, Россия уже много лет находится под усиливающимся внешним давлением, основной целью которого является вытеснение наших двух стран с мирового рынка. Опыт последних 10 лет показал, что эти попытки обречены на провал», - сказал Сечин.
По его мнению, в ближайшие годы в мировой экономике будут происходить глубокие и сложные изменения, признаки которых заметны сегодня. В их числе рост долга, утрата доверия к сложившейся финансовой системе, поиски альтернатив, включая золото, неравномерный рост населения развивающихся стран, неконтролируемая миграция, новые источники роста энергопотребление, включая центры обработки данных, меняющие баланс и лишающие потребителей доступной энергии. «Углубление нашего стратегического сотрудничества и есть инструмент противодействия этим глобальным вызовам. Будут найдены ассиметричные ответы», - считает Сечин. Он напомнил китайскую пословицу из «Книги перемен»: «Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду».
