Два дома, колледж, предприятия и детский сад повреждены в Таганроге из-за воздушной атаки

09:05 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два многоквартирных дома, колледж, два промышленных предприятия и детский сад повреждены в результате массированной воздушной атаки на Таганрог. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

«В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают свою работу по ликвидации последствий воздушной атаки», — написала она.

Камбулова добавила, что с утра рабочая группа начнет обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования.

