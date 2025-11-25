Новые санкции в отношении России и Китая приведут к экономическому кризису в странах Запада, уверен глава «Роснефти»
08:58 25.11.2025
Попытки усиления санкций в отношении России и Китая способны вызвать очередной экономический кризис в странах Запада, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на VII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме (РКЭБФ) в Пекине. «Продолжение агрессивной санкционной политики Запада в отношении как России, так и Китая, без сомнения приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся», - считает Сечин. Он подчеркнул, что ставятся локальные задачи по усилению санкций в энергетической отрасли, изымаются энергоактивы в международных юрисдикциях, а в результате потребители энергии в западных странах оказались в драматическом положении.
«Эффективность, с которой Россия и Китай обеспечивают электроснабжение экономики, является основой нашего развития, нашим естественным преимуществом, - говорит Игорь Сечин. - Это фундаментальный фактор конкурентоспособности. Благодаря дальновидной энергетической политике на сегодняшний день стоимость электроэнергии для промышленного сектора в наших странах более чем в 2 раза ниже, чем в США и в 3-4 раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза».
По словам Сечина, при средней рыночной цене нефти в 60 долл. за баррель американский автовладелец платит 3 долл. за галлон бензина, а потребитель электричества в США, при цене электроэнергии 18 центов за киловатт-час (для населения), то есть больше 6 долл. за галлон бензина, фактически платит 125 долл. за баррель нефтяного эквивалента.
А в странах Евросоюза цена электричества еще выше, констатировал Сечин. Например, в Германии и Италии цена электроэнергии 40 центов за киловатт-час (для населения) превращается в 14 долл. за галлон бензина, что эквивалентно 300 долл. за баррель нефтяного эквивалента. «Продолжение санкционного давления может привести только к кратному увеличению реальных цен», - полагает Сечин. - Прогноз очень реалистичный».
По словам главы «Роснефти», такая стоимость электроэнергии будет тормозом для развития новых проектов, в числе которых центры обработки данных, сделает почти невозможным перевод транспорта на электротягу, потребует увеличения бюджетных расходов для субсидирования ЖКХ. В результате это создаст предпосылки для снижения экономического потенциала и резкого роста расходов населения в западных странах.
Как считает Сечин, западные страны, лишившись доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной платформе Китая, могут утратить технологическую и экономическую субъектность. А это повлечет риски цивилизационных переделов. «Как говорил выдающийся китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы: «Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением», - напомнил глава «Роснефти».
