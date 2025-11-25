0
0
111
НОВОСТИ

Число спам-звонков сократилось в РФ на 30% после введения маркировки — сенатор

09:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество спам-звонков сократилось в России на 25-30% после введения с 1 сентября их обязательной маркировки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Я смотрел статистику по операторам сотовой связи, и она показывает, что очень сильное снижение <…> по спам-звонкам, которые раньше атаковали всех. Порядка 25-30% по нескольким сотовым операторам», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что мошенники научились обходить маркировку и теперь переходят на вызовы с мобильных телефонов. «Раньше звонили с городских, с подменой номера — теперь переходят и на мобильные телефоны», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 25.11.2025
Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
0
66
09:05 25.11.2025
Два дома, колледж, предприятия и детский сад повреждены в Таганроге из-за воздушной атаки
0
126
09:00 25.11.2025
Над регионами России, Черным и Азовским морями за ночь сбили 249 украинских БПЛА
0
123
08:58 25.11.2025
Новые санкции в отношении России и Китая приведут к экономическому кризису в странах Запада, уверен глава «Роснефти»
0
138
08:56 25.11.2025
Вытеснить РФ и КНР с мирового рынка не удастся - глава «Роснефти» Игорь Сечин
0
124
08:11 25.11.2025
Мировая нефтяная отрасль страдает от недоивестирования, заявил Игорь Сечин на форуме в Пекине
0
196
08:08 25.11.2025
Игорь Сечин: новый облик мировой энергетики на основе синтеза традиционных и альтернативных источников формируется в Китае
0
194
07:19 25.11.2025
Уникальная ресурсная база России способна гарантировать энергобезопасность всей Евразии, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин
0
244
07:17 25.11.2025
Китай - единственная современная промышленная супердержава, заявил Игорь Сечин в Пекине
0
258
06:48 25.11.2025
Казначейские облигации США утратили статус «тихой гавани», считает глава «Роснефти»
0
302

Возврат к списку