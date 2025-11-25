Число спам-звонков сократилось в РФ на 30% после введения маркировки — сенатор

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество спам-звонков сократилось в России на 25-30% после введения с 1 сентября их обязательной маркировки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Я смотрел статистику по операторам сотовой связи, и она показывает, что очень сильное снижение <…> по спам-звонкам, которые раньше атаковали всех. Порядка 25-30% по нескольким сотовым операторам», — сказал он.

При этом сенатор отметил, что мошенники научились обходить маркировку и теперь переходят на вызовы с мобильных телефонов. «Раньше звонили с городских, с подменой номера — теперь переходят и на мобильные телефоны», — добавил он.