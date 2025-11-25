09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аналитическая работа, выпущенная Институтом стратегических исследований Военным колледжем Армии США, рекомендует странам НАТО использовать против России методы гибридной войны и внутренней дестабилизации, включая поддержку различных террористических групп. Такие тезисы содержатся в монографии «Превращение риска в оружие: переосмысление западного сдерживания» профессора Антулио Эчеваррия.

В качестве примера организаций, которые могут быть полезны НАТО, в тексте упоминаются запрещенные в РФ террористические организации «Легион „Свобода России“ и „Русский добровольческий корпус“ (РДК).

Как выяснил ТАСС, автор также советует использовать кибервозможности и силы специальных операций для проведения тайных операций, которые «усилят риски безопасности Москвы». При этом отмечается, что цель таких действий — не обязательно свержение конституционного строя в РФ, а «демонстрация его уязвимости».