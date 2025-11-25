0
НОВОСТИ

Импорт нефти в Китай к 2030 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки

09:50 25.11.2025

Мировое потребление нефти будет расти и точки его роста расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума, открывшегося сегодня в столице Китая.

«Прогнозы ведущих мировых аналитических агентств указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 миллион баррелей в сутки, - заявил Сечин. - По прогнозу МЭА (Международного энергетическое агентство. – «НГ»), в соседней Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 млн баррелей в сутки в следующие 10 лет».

Как считает Сечин, одним из важнейших драйверов спроса на нефть является сектор нефтехимии. При этом Китай стал крупнейшим в мире экспортером нефтехимической продукции. «По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более 1 млн баррелей в сутки к 2030 году», - сообщил глава «Роснефти».

На РКЭБФ в Пекин прибыли около 450 человек, среди которых политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики. Форум проводится ежегодно с 2018 года, его соорганизаторами являются «Роснефть» и компания CNPC.

