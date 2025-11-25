0
Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин

09:52 25.11.2025

Фото с сайта rosneft.ru
Китай пытается достичь независимости от геополитической нестабильности диверсифицируя энергобаланс страны, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на церемонии открытия VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине. Сечин процитировал слова председателя КНР Си Цзиньпина: «Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом». Партнерство в энергетической сфере - одна из приоритетных задач России и Китая, считает Сечин.

По словам руководителя «Роснефти», сейчас второе дыхание обретает угольная отрасль. «В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации, - подчеркнул Сечин. - В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее». При этом Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай.

Также динамично две страны сотрудничают и в газовой сфере – доля РФ в поставках в Китай составляет более 20%.

Как отмечает Сечин, Китай в последние годы также стал признанным мировым лидером в возобновляемой энергетике: в КНР вводят наибольший объем новых мощностей, сейчас там размещено более 70% мирового производства оборудования для «зеленой» экономики.

