Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин
09:52 25.11.2025
|Фото с сайта rosneft.ru
По словам руководителя «Роснефти», сейчас второе дыхание обретает угольная отрасль. «В прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 гигаватт новой угольной генерации, - подчеркнул Сечин. - В отличие от многих стран Запада, в Китае хорошо понимают, что альтернативная энергетика может только дополнить традиционную, но не заменить ее». При этом Россия обеспечивает более четверти импорта угля в Китай.
Также динамично две страны сотрудничают и в газовой сфере – доля РФ в поставках в Китай составляет более 20%.
Как отмечает Сечин, Китай в последние годы также стал признанным мировым лидером в возобновляемой энергетике: в КНР вводят наибольший объем новых мощностей, сейчас там размещено более 70% мирового производства оборудования для «зеленой» экономики.
