Гибель животных в заваренных подвалах может грозить уголовной статьей — эксперт

10:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гибель кошек или собак в замурованных подвалах многоквартирных домов может квалифицироваться по статье о жестоком обращении с животными, если будет доказан умысел на причинение им вреда. Об этом ТАСС заявил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

«Если подвалы были перекрыты, заведомо зная, что там находились животные, и из хулиганских побуждений, то в случае [наличия] доказательной базы и состава преступления, данные действия могут подпадать под статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, до 5 лет лишения свободы — прим. ТАСС)», — сказал Пачулия.

Эксперт добавил, что в такой ситуации можно обращаться с заявлением в полицию. Если же в запертом помещении погибло домашнее животное, его владелец также имеет право подать в суд на управляющую компанию (УК) или ТСЖ с требованием о компенсации морального вреда.

