Гибель животных в заваренных подвалах может грозить уголовной статьей — эксперт
10:00 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гибель кошек или собак в замурованных подвалах многоквартирных домов может квалифицироваться по статье о жестоком обращении с животными, если будет доказан умысел на причинение им вреда. Об этом ТАСС заявил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
«Если подвалы были перекрыты, заведомо зная, что там находились животные, и из хулиганских побуждений, то в случае [наличия] доказательной базы и состава преступления, данные действия могут подпадать под статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, до 5 лет лишения свободы — прим. ТАСС)», — сказал Пачулия.
Эксперт добавил, что в такой ситуации можно обращаться с заявлением в полицию. Если же в запертом помещении погибло домашнее животное, его владелец также имеет право подать в суд на управляющую компанию (УК) или ТСЖ с требованием о компенсации морального вреда.
НОВОСТИ
- 11:05 25.11.2025
- Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
- 11:00 25.11.2025
- Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
- 10:32 25.11.2025
- В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
- 10:20 25.11.2025
- ЕС больше не может полагаться на США после появления плана Трампа по Украине — политик
- 10:05 25.11.2025
- Япония переоценила возможности обеспечения своей безопасности через союз с США — эксперт
- 09:52 25.11.2025
- Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин
- 09:50 25.11.2025
- Импорт нефти в Китай к 2030 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки
- 09:32 25.11.2025
- Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
- 09:20 25.11.2025
- Число спам-звонков сократилось в РФ на 30% после введения маркировки — сенатор
- 09:05 25.11.2025
- Два дома, колледж, предприятия и детский сад повреждены в Таганроге из-за воздушной атаки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать