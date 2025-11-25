0
0
184
НОВОСТИ

Япония переоценила возможности обеспечения своей безопасности через союз с США — эксперт

10:05 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония переоценила возможности обеспечить свою безопасность за счет союза с США и недооценила решимость Китая защищать свои национальные интересы. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из Шанхайского университета иностранных языков, а также научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Гао Цзянь.

«Япония крайне обеспокоена тем, что может стать разменной монетой для администрации Трампа, поэтому пытается вернуть США в геополитику АТР через громкие заявления. При текущей ситуации маловероятно, что правительство США будет опираться на американо-японский альянс для вмешательства в дела АТР с целью противостояния Китаю. Реальность доказывает, что Санаэ Такаити серьезно переоценила эффективность защиты [страны] за счет японо-американского союза и уже поставила Японию перед лицом серьезного геополитического кризиса», — полагает эксперт.

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня Гао Цзянь назвал спланированной акцией, чтобы прощупать реакцию США в контексте стратегической ситуации в АТР. «В текущей стратегической обстановке в АТР произошли значительные изменения. По мере заметного роста комплексной национальной мощи Китая его доминирующее положение в регионе в основном утвердилось. США стратегически сжимаются в АТР, первая островная цепь сдерживания Китая самораспалась, а реальной основы „Договора безопасности между США и Японией“ уже не существует», — считает он.

«Санаэ Такаити серьезно недооценила решимость Китая защищать свои ключевые интересы и интенсивность ответных мер. Она не в полной мере осознает, что в вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности, таких как тайваньский вопрос, восприятие Китаем красных линий является абсолютным», — указал Гао Цзянь. По его мнению, Китай также обладает множеством структурных преимуществ над Японией, включая экономическую составляющую, военную мощь и поддержку со стороны международного права. «Если ошибочные заявления не будут своевременно отозваны, Япония столкнется с более суровыми всесторонними санкциями со стороны Китая», — сказал эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 25.11.2025
Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
0
48
11:00 25.11.2025
Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
0
53
10:32 25.11.2025
В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
0
123
10:20 25.11.2025
ЕС больше не может полагаться на США после появления плана Трампа по Украине — политик
0
167
10:00 25.11.2025
Гибель животных в заваренных подвалах может грозить уголовной статьей — эксперт
0
174
09:52 25.11.2025
Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин
0
185
09:50 25.11.2025
Импорт нефти в Китай к 2030 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки
0
175
09:32 25.11.2025
Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
0
217
09:20 25.11.2025
Число спам-звонков сократилось в РФ на 30% после введения маркировки — сенатор
0
240
09:05 25.11.2025
Два дома, колледж, предприятия и детский сад повреждены в Таганроге из-за воздушной атаки
0
239

Возврат к списку