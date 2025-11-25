Япония переоценила возможности обеспечения своей безопасности через союз с США — эксперт
10:05 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония переоценила возможности обеспечить свою безопасность за счет союза с США и недооценила решимость Китая защищать свои национальные интересы. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из Шанхайского университета иностранных языков, а также научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Гао Цзянь.
«Япония крайне обеспокоена тем, что может стать разменной монетой для администрации Трампа, поэтому пытается вернуть США в геополитику АТР через громкие заявления. При текущей ситуации маловероятно, что правительство США будет опираться на американо-японский альянс для вмешательства в дела АТР с целью противостояния Китаю. Реальность доказывает, что Санаэ Такаити серьезно переоценила эффективность защиты [страны] за счет японо-американского союза и уже поставила Японию перед лицом серьезного геополитического кризиса», — полагает эксперт.
Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня Гао Цзянь назвал спланированной акцией, чтобы прощупать реакцию США в контексте стратегической ситуации в АТР. «В текущей стратегической обстановке в АТР произошли значительные изменения. По мере заметного роста комплексной национальной мощи Китая его доминирующее положение в регионе в основном утвердилось. США стратегически сжимаются в АТР, первая островная цепь сдерживания Китая самораспалась, а реальной основы „Договора безопасности между США и Японией“ уже не существует», — считает он.
«Санаэ Такаити серьезно недооценила решимость Китая защищать свои ключевые интересы и интенсивность ответных мер. Она не в полной мере осознает, что в вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности, таких как тайваньский вопрос, восприятие Китаем красных линий является абсолютным», — указал Гао Цзянь. По его мнению, Китай также обладает множеством структурных преимуществ над Японией, включая экономическую составляющую, военную мощь и поддержку со стороны международного права. «Если ошибочные заявления не будут своевременно отозваны, Япония столкнется с более суровыми всесторонними санкциями со стороны Китая», — сказал эксперт.
