ЕС больше не может полагаться на США после появления плана Трампа по Украине — политик
10:20 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз больше не может всецело полагаться на США, даже если в американский план урегулирования украинского кризиса будут внесены значительные изменения, заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген.
«Теперь у европейцев есть опыт, который показывает, что мы не можем полагаться на Америку. Такого не было со времен окончания Второй мировой войны <…>. Теперь мы живем в новом мире», — приводит слова политика газета Financial Times.
Рёттген также отметил, что с момента появления плана президента США Дональда Трампа по Украине в Берлине «царят шоковые настроения».
НОВОСТИ
- 11:20 25.11.2025
- Румынские ВВС зафиксировали вторжение БПЛА в воздушное пространство страны
- 11:15 25.11.2025
- ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»
- 11:05 25.11.2025
- Страны БРИКС растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками — Силуанов
- 11:00 25.11.2025
- Рубио отказывается от двусторонних встреч с главой евродипломатии Каллас — Politico
- 10:32 25.11.2025
- В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме
- 10:05 25.11.2025
- Япония переоценила возможности обеспечения своей безопасности через союз с США — эксперт
- 10:00 25.11.2025
- Гибель животных в заваренных подвалах может грозить уголовной статьей — эксперт
- 09:52 25.11.2025
- Китай добивается независимости от геополитической нестабильности за счет диверсификации энергобаланса, уверен Игорь Сечин
- 09:50 25.11.2025
- Импорт нефти в Китай к 2030 году может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки
- 09:32 25.11.2025
- Военный аналитик США предложил использовать террористов в прокси-войне с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать