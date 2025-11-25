ЕС больше не может полагаться на США после появления плана Трампа по Украине — политик

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз больше не может всецело полагаться на США, даже если в американский план урегулирования украинского кризиса будут внесены значительные изменения, заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген.

«Теперь у европейцев есть опыт, который показывает, что мы не можем полагаться на Америку. Такого не было со времен окончания Второй мировой войны <…>. Теперь мы живем в новом мире», — приводит слова политика газета Financial Times.

Рёттген также отметил, что с момента появления плана президента США Дональда Трампа по Украине в Берлине «царят шоковые настроения».