В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области по заданию украинских кураторов, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, он заключен под стражу.

«Федеральной службой безопасности на территории Калининградской области пресечена попытка террористического акта, который планировался при координации спецслужб Украины участником запрещенной в России террористической организации в отношении одного из православных храмов региона», — сообщили в ФСБ. По данным СК, подросток 2008 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области 22 ноября вблизи храма.