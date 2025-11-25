0
0
133
НОВОСТИ

В Калининградской области задержан подросток за подготовку теракта в храме

10:32 25.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области по заданию украинских кураторов, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт, он заключен под стражу.

«Федеральной службой безопасности на территории Калининградской области пресечена попытка террористического акта, который планировался при координации спецслужб Украины участником запрещенной в России террористической организации в отношении одного из православных храмов региона», — сообщили в ФСБ. По данным СК, подросток 2008 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области 22 ноября вблизи храма.

